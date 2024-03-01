📺 ATEŞ KUŞLARI 45. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 45. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda 45. bölüm 1 Mart Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 45. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 45. bölüm bilgileri...

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ATEŞ KUŞLARI 45. BÖLÜM KONUSU

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner. Bir tarafta Ateş Kuşları'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi…

Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir. Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?

Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbar, kapanmış dosyaları tekrar aralayacak. Tam evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken gerginliği tırmandıran ne olacak?

Öte taraftan Ali kapatılamayan borçların acizliğiyle kendisini çaresiz ve köşeye sıkışmış bir durumda bulacak. Mercan ve Gülayşe, bu sıkıntısında Ali'ye destek olmak için onun arkasından ne işler karıştıracak? Torununa kavuşan Çelik'in ve yaşananlara tereddütle yaklaşan Zıpkın'ın cephesinde sular ne zaman durulacak?

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)