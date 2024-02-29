Haberler Dizi Haberleri Kara Ağaç Destanı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 2. bölüm izle aramaları hız kazanırken 2. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kara Ağaç Destanı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 2. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 2. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın baraj yapımı için gelen bir mühendis olduğunu ilan etmesiyle herkes şok olur. Sultan'ın babası Osman Ağa'nın evine yerleşmesine ses çıkarmayan Celal Ağa'nın başka bir planı vardır. Ömer, babasının evlilik baskısına direndikçe onun karanlık yüzüyle tanışır. Ömer'in bir diğer sınavı ise Sultan'ladır. Onunla konuşarak hayatını düğümleyen baraj meselesini çözmeye çalışır. Asırlardır birçok sırra şahit olan Kara Ağaç, bu sefer Ömer için tarihi bir ana tanıklık eder.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım
  • Meltem Akçöl
  • Olgun Şimşek
  • Özlem Conker
  • Arman Uslu
  • Merih Öztürk

DİĞER
Dünyada en çok bonservis ödenen 50 futbolcu açıklandı! Zirvede ne Ronaldo ne Mbappe var
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
Yayın ihalesinde flaş gelişme! TFF açıkladı
Cimbom'a eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını 60. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI 45. BÖLÜM İZLE
🌹 EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta derbi öncesi son durum! 18:18
Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması! Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması! 18:04
Yayın ihalesinde flaş gelişme! TFF açıkladı Yayın ihalesinde flaş gelişme! TFF açıkladı 16:58
Cezayir yeni teknik direktörünü açıkladı! Cezayir yeni teknik direktörünü açıkladı! 16:38
Cimbom'a eski yıldızı geri dönüyor! Cimbom'a eski yıldızı geri dönüyor! 16:27
F.Bahçe'nin Hatayspor hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor hazırlıkları sürüyor! 16:21
Daha Eski
Batista Mendy'den Onuachu'ya destek! Batista Mendy'den Onuachu'ya destek! 16:05
Samet Aybaba: Montella Semih'i takip ediyor! Samet Aybaba: Montella Semih'i takip ediyor! 15:59
Trabzonspor'dan VAR tepkisi! Onuachu... Trabzonspor'dan VAR tepkisi! Onuachu... 15:51
Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman? Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman? 15:46
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman? 15:40
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 15:21