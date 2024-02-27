Haberler Dizi Haberleri SANDIK KOKUSU 12. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 12. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 12. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 28 Şubat Çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SANDIK KOKUSU 12. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 12. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 12. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 28 Şubat Çarşamba tarihli 12. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 12. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atilla yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar.

Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgarları eserken Adnan çareyi Filiz'e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan'ı karşısında gören Filiz'in tepkisi ne olacaktır?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

DİĞER
Şarkıcı Hadise’nin sokak stili olay oldu! İşte Hadise’nin çok konuşulan o tarzı!
Kulis Haber | Özgür Özel'e İstanbul ambargosu! Ekrem İmamoğlu'ndan reklam firmalarına 'fotoğrafını koymayın' talimatı
Mohamed'den G.Saray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."
Flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'a dönecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SENDEN ÖNCE 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Bahar 4. bölüm fragmanı İZLE FULL
💥Süper Loto çekildi! (27 Şubat)
Az önce deprem mi oldu? 27 Şubat
ÇİĞ KÖFTE TARİFİ | Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olsson solunum cihazına bağlandı Olsson solunum cihazına bağlandı 21:15
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam! Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam! 20:47
Trabzonspor Başakşehir maçına hazır! Trabzonspor Başakşehir maçına hazır! 20:43
PFDK sevkleri açıkladı! PFDK sevkleri açıkladı! 20:39
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin yeri bende özel Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin yeri bende özel 20:08
"Hedefimiz bütün kupaları kazanmak!" "Hedefimiz bütün kupaları kazanmak!" 19:56
Daha Eski
VAR kayıtlarını açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray maçları... VAR kayıtlarını açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray maçları... 19:34
TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor TFF U23 ve Futsal Kadın A Milli takımları kuruyor 18:37
Mohamed'den G.Saray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..." Mohamed'den G.Saray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..." 18:31
FIFA'dan ilginç turnuva! FIFA'dan ilginç turnuva! 18:26
Ankaragücü - Fenerbahçe | İlk 11'ler açıklandı! Ankaragücü - Fenerbahçe | İlk 11'ler açıklandı! 18:08
Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI Ankaragücü - Fenerbahçe | CANLI 18:02