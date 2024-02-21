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Sandık Kokusu 12. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Sandık Kokusu 12. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 12. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 22:36 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 22:40
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Sandık Kokusu 12. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 11. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atilla Ozan'ın ölmesine neden olduğu için deliye dönmüş bir haldedir ve ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Ozan'ın bir anda ortadan kaybolmasını fark eden Karsu, Ozan'ı arayışa geçer. Irmak, Atilla'nın Karsu ile yakın olduğunu görünce ondan yardım ister. Atilla karışmak istemese de verdiği bir tavsiye acaba Irmak'a neler yaptıracaktır?

Reha Cennet Sitesi'nde bir ev tutar, Hande'yi de yanına alarak Karsu, Filiz ve Türkan'ı çıldırtmayı başarır. Bu ev işiyle birlikte Lale de siteye çokça gelip gitmeye başlar ve bu durum Atilla'nın kimliğinin açığa çıkmasında bir tehdit oluşturur. Sevgililer Günü'ne hazırlanan Cennet Sitesi sakinlerini ise bir sürpriz beklemektedir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz

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