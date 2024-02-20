SANDIK KOKUSU 11. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 11. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 21 Şubat Çarşamba tarihli 11. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atilla yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar.

Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgarları eserken Adnan çareyi Filiz'e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan'ı karşısında gören Filiz'in tepkisi ne olacaktır?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI