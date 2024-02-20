Haberler Dizi Haberleri 📺 Kuruluş Osman 149. YENİ BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

📺 Kuruluş Osman 149. YENİ BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 149. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 149. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 149. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 149. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺 Kuruluş Osman 149. YENİ BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 149. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey; Taceddin Noyan'ı gafil avlarken, İmren Tegin'in hamlesi üzerine "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilan eder. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

DİĞER
Gülsim Ali İlhan’ın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Gülsim Ali İlhan’ın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı
Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK'ya geç teslim etti
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SANDIK KOKUSU 11. YENİ BÖLÜM İZLE FULL
Bir Sevdadır 4. bölüm izle
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor'da flaş istifa! Bandırmaspor'da flaş istifa! 18:09
Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! Bakan Bak'tan haltercilere tebrik! 17:12
G.Saray'dan Icardi paylaşımı! G.Saray'dan Icardi paylaşımı! 17:10
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü 17:06
Bakan Bak Millileri ziyaret etti! Bakan Bak Millileri ziyaret etti! 16:53
Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! Milli haltercilerimizden tam 24 madalya! 16:43
Daha Eski
F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! F.Bahçe'de Fred ve Osayi sevinci! 16:27
Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! Başakşehir'de Gaziantep maçı hazırlıkları! 16:20
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:17
Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! Muslera damga vuruyor! 3. sırada yer aldı! 16:03
Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! 15:47
Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! 15:30