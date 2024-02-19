Haberler Dizi Haberleri SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv HD

SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv HD

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir 26. bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 26. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 26. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

SAFİR 26. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Bergüzar Korel gala gecesine damga vurdu! Bergüzar Korel stil danışmanını yanından ayırmadı!
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray...
G.Saray'dan scout transferi! Buruk hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer 45. Bölüm fragmanı izle
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 14. bölüm fragmanı izle
💥Süper Loto çekildi mi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Şubat)
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 23:17
"İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." "İlk devre istediğimiz gibi oldu ama..." 22:42
Fernando Santos'tan öz eleştiri! Fernando Santos'tan öz eleştiri! 22:25
Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... Semih Kılıçsoy: Gol atıyorum ama... 22:21
"Rakibin oynamasına müsaade ettik!" "Rakibin oynamasına müsaade ettik!" 22:19
Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum Ernest Muci: Sabırsızlıkla bekliyorum 22:14
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:08
Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! Onur Bulut'tan beklenmedik tepki! 22:08
İstanbul'da kazanan Kayseri! İstanbul'da kazanan Kayseri! 22:04
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray... Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray... 21:57
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 21:51
Taraftardan Aboubakar'a tepki! Taraftardan Aboubakar'a tepki! 21:42