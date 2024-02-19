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Kül Masalı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kül Masalı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 2.bölüm izle sorguları yapıyor. Kül Masalı 2. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:40
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Kül Masalı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kül Masalı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 2. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

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