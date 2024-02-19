Kül Masalı 2. bölüm izle FULL | TRT 1 Kül Masalı SON bölüm İZLE TEK PARÇA

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 2. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...
KÜL MASALI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KÜL MASALI KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.
KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Gökhan Alkan
Sevda Erginci
Başak Gümülcinelioğlu
Hülya Darcan
Ushan Çakır
Özgür Çevik
Gizem Güneş
Gizem Kala
Berfu Öngören
Handan Yıldırım
İlker Sami Kılıç
Kahraman Sivri
Güner Özkul