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TEŞKİLAT 97. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 97. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 97. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:30
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TEŞKİLAT 97. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 97. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 97. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 97. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 97. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in sorusuyla Neslihan şoka girer. Neslihan gerçekleri öğrense de bu sorunun amacı ikili arasında yeni bir tartışmaya sebep olur. Ekip çatışmada zor durumda kalmıştır. Pehlivan ölüm ile burun buruna gelir. Çetin'le yüz yüze tanışan Kambur şaşkınlığını atlatamaz. Amacı bilinmeyen bu buluşmada ikili kozlarını paylaşır. Ömer gittikçe daha da tehlikeli olmaya başlayan Kambur'u bulmayı amaçlar. Ömer bu yolda gerekirse sevdikleriyle karşı karşıya gelmeye hazırdır. Ne olursa olsun Ömer, Kambur'un bir kişiye daha zarar vermesini göze alamaz. Bunun için hem Ömer hem de ekibi büyük riskler almaya hazırdırlar.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 97. bölüm fragmanı izle

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