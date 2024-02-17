Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 74. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Şubat Cumartesi günü yayınlanan 74. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 74. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 74. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer babasının çıkış biletini elinde tutarken, Adnan günahlarının bedelini ödemekle karşı karşıya gelmiştir, olağan bütün öfkesiyle hamle yapmaktan vazgeçmez. Rüçhan ve Somer, Adnan'ın türlü oyunlarıyla Özer'i kaybetmekle burun buruna gelirler. Diğer taraftan ise Somer'in ailesini kurtarmak için attığı adımlar, Türkan'ı yeni ev konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

Rüçhan oğluna adım adım yaklaşırken, Kartal hiç yaşamadığı, yaşamak istediği duygularına mı yenilecek Adnan kaybetmek istemediği oğlu Kartal'ı, Rüçhan'dan uzak tutabilecek mi?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...
Batan 'BATUHAN A' gemisi ile ilgili yeni gelişme: 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaan'dan büyük fedakarlık! O gerçek ortaya çıktı
Barış Alper'den büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim yeni bölüm izle
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
HAVA DURUMU 17 ŞUBAT | Cumartesi planları iptal! İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan rotasyon! İşte A.Gücü maçı muhtemel 11'i Buruk'tan rotasyon! İşte A.Gücü maçı muhtemel 11'i 11:16
Ankaragücü - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Ankaragücü - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 11:09
Pendikspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Pendikspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:05
Semih'in menajerinden transfer açıklaması! Semih'in menajerinden transfer açıklaması! 10:48
Kaan'dan büyük fedakarlık! O gerçek ortaya çıktı Kaan'dan büyük fedakarlık! O gerçek ortaya çıktı 10:43
Barış Alper'den büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı Barış Alper'den büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı 10:34
Daha Eski
Santos'tan Salih Uçan kararı! Santos'tan Salih Uçan kararı! 09:59
F.Bahçe Rizespor deplasmanında! F.Bahçe Rizespor deplasmanında! 09:57
A.Gücü - G.Saray maçı öncesi dikkat çeken veriler A.Gücü - G.Saray maçı öncesi dikkat çeken veriler 09:50
Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı... Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı... 09:49
Mert Müldür'ü endişelendiren haber! Mert Müldür'ü endişelendiren haber! 09:42
F.Bahçe'yi sevindiren gelişme! Gider gitmez... F.Bahçe'yi sevindiren gelişme! Gider gitmez... 09:26