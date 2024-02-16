Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 58. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

📺Yalı Çapkını 58. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 58. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 58. bölümü 16 Şubat Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 58. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Yalı Çapkını 58. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 58. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 58. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir. Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır. Pelin ve bebeği için kritik saatler sürerken, Ferit, bu zor anında Seyran'ın yanında olmasıyla güçlü kalmaya çalışır. Fakat yaşanacaklar onun için hiç kolay olmayacaktır.

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
İdo Tatlıses’e ablası Melek Zübeyde'den nostaljik kutlama! "Boncuk çocuk iyi ki doğdun"
Şırnak'taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı avladı
F.Bahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu...
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 ATEŞ KUŞLARI 43. BÖLÜM İZLE
KÜL MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
HAVA DURUMU 16 ŞUBAT
16 Şubat AFAD, Kandilli son depremler listesi
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Prag maçına scout akını! 2 yıldıza yakın markaj Prag maçına scout akını! 2 yıldıza yakın markaj 09:49
Zaniolo transferinde 50 milyon Euro'luk detay... Zaniolo transferinde 50 milyon Euro'luk detay... 09:43
F.Bahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu... F.Bahçe'de büyük tehlike! 4 futbolcu... 09:41
G.Saray'dan flaş Aurier açıklaması! G.Saray'dan flaş Aurier açıklaması! 09:40
F.Bahçe Fred'i bekliyor! Son durumu... F.Bahçe Fred'i bekliyor! Son durumu... 09:22
Çek basını böyle gördü! "Sağır edici bir kükreme..." Çek basını böyle gördü! "Sağır edici bir kükreme..." 08:10
Daha Eski
O isme büyük övgü! "Müthiş bir dinamo" O isme büyük övgü! "Müthiş bir dinamo" 07:36
Flaş sözler! "Dün bir kez daha belgeledi" Flaş sözler! "Dün bir kez daha belgeledi" 07:20
Süper Nando Süper Nando 06:21
İşte Avrupa Ligi toplu sonuçları! İşte Avrupa Ligi toplu sonuçları! 01:22
İşte Avrupa Ligi toplu sonuçları! İşte Avrupa Ligi toplu sonuçları! 01:22
Yasemin Adar, 7. kez Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, 7. kez Avrupa şampiyonu 01:15