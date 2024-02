📺 ATEŞ KUŞLARI 43. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu y├╝kl├╝ ve farkl─▒ hikayesiyle dikkat ├žeken ve atv ekranlar─▒ndan izleyiciyle bulu┼čan Ate┼č Ku┼člar─▒ dizisi, 43. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 43. b├Âl├╝m 16 ┼×ubat Cuma g├╝n├╝ yay─▒nlanacak. Diziseverler, 43. b├Âl├╝mde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Ate┼č Ku┼člar─▒ 43. b├Âl├╝m bilgileri...

ATE┼× KU┼×LARI 43. B├ľL├ťM KONUSU

Mercan'─▒n hamile oldu─čunu ├Â─črenen Ate┼č Ku┼člar─▒'n─▒n sevinci, eve girip g├Ârd├╝kleri manzara kar┼č─▒s─▒nda yerini ┼ča┼čk─▒nl─▒─ča b─▒rak─▒r. Sare'yle ayr─▒ d├╝nyalar─▒n insanlar─▒ olduklar─▒n─▒ d├╝┼č├╝nen Z─▒pk─▒n, Ankara yolundan geri d├Ânm├╝┼čt├╝r.

Barbar'─▒n kendisini aldatt─▒─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝nen G├╝lay┼če, Sare'den ayr─▒lan Z─▒pk─▒n, hamile Mercan... Keder ve sevincin bir arada ya┼čand─▒─č─▒ evde, hayat─▒n zorluklar─▒n─▒ ve ger├žeklerini her an enselerinde hisseden Ate┼č Ku┼člar─▒; d├╝meni bir an olsun b─▒rakmayan Ali ├Ânderli─činde ge├žimlerini sa─člaman─▒n yolunu bulurlar.

Bal─▒k ekmek satacak, geni┼čleyen ailelerini ayakta tutabilmek i├žin gece g├╝nd├╝z ├žal─▒┼čacaklard─▒r. Evin kad─▒nlar─▒ da bo┼č durmak istemez ve onlar da bir gelir kap─▒s─▒ bulurlar kendilerine. Bu, art─▒k evin erkekleri ve kad─▒nlar─▒ aras─▒ndaki bir rekabettir; kim daha fazla kazanacakt─▒r? Barbar ve G├╝lay┼če cephesinde darg─▒nl─▒k bir m├╝ddet s├╝rer fakat ger├že─čin ortaya ├ž─▒kmas─▒yla G├╝lay┼če mahcup olur.

G├╝lay┼če'ye d├╝nyan─▒n en g├╝zel evlilik teklifi s├Âz├╝n├╝ veren Barbar ise ni┼čanl─▒s─▒n─▒n k─▒skan├žl─▒─č─▒n─▒ b├╝y├╝k bir olgunlukla kar┼č─▒lay─▒p, s├Âz├╝n├╝ ger├žekle┼čtirmek i├žin kollar─▒ s─▒var. ─░┼čledi─či cinayetin a─č─▒rl─▒─č─▒n─▒ her an i├žinde ta┼č─▒yan ve bu y├╝kle Ate┼č Ku┼člar─▒'n─▒n yan─▒nda daha fazla bar─▒namayaca─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝n├╝p, itiraf mektubu b─▒rakarak evden ka├žan Sultan i├žin ka├ž─▒┼č o kadar da kolay de─čildir...

Mektubunun kimse taraf─▒ndan okunmad─▒─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝n├╝p geri d├Ânen Sultan'─▒ evde b├╝y├╝k bir s├╝rpriz beklemektedir. Sare ayr─▒l─▒─č─▒n─▒n ac─▒s─▒yla g├╝nlerini g├╝l├╝mseyen bir ├Âl├╝ gibi ge├žiren Z─▒pk─▒n'─▒n cephesindeyse ge├žmi┼čiyle ilgili yeni geli┼čmeler vard─▒r. Z─▒pk─▒n, bilgisi ve iradesi d─▒┼č─▒nda ilerleyen bu s├╝re├žten ve hayat─▒yla ilgili ger├žeklerden ne zaman haberdar olacakt─▒r?

ATE┼× KU┼×LARI OYUNCULARI

─░layda Ali┼čan (G├╝lay┼če), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), G├Ârkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Sara├žo─člu (├çatal), Boncuk Y─▒lmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem ┼×anl─▒ (Z─▒pk─▒n), Emir ├çubuk├žu (Sabit), Sedef Akal─▒n (┼×irin), Lilya ─░rem Salman (H├╝ma), Hilal Uysun (Nermin), Umut ─░nan (├çocuk Ali), Almira Albay (├çocuk Mercan), Fuat Fatih Odaba┼č─▒ (├çocuk Sabit), Berke Obuz (├çocuk Z─▒pk─▒n), Umut Ege Ba┼čtemur (├çocuk Kara), Ozan A─ča├ž (Z├╝mr├╝t), Kaan Sevi (Cemal), ├ç─▒nar Y├╝k├žeker (Yakup), Ye┼čim Dalg─▒├žer (Gazeteci), G├Âkay M├╝ft├╝o─člu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), G├Ârkem Do─čan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Y─▒ld─▒r─▒m (Nizam ┼×of├Âr), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)