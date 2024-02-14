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Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 3. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 14 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 3. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 10:10
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Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 3. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 3. bölümüyle 14 Şubat Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 3. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 3. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR 3. BÖLÜM KONUSU

Yeşil'in çocuklarının velayetini Bıçakçı ailesine verip vermeyeceği merak konusuyken, Cenap Ağa'nın Mardin'den İstanbul'a gelip İshak Ali Bıçakçı'dan Yeşil'i almak istemesiyle olaylar iyice karmaşık bir hal alır. Yeşil, çocuklarını ve kendisini Cenap Ağa'dan koruyabilecek mi? Tufan'ın Yasin Bıçakçı ve ailesi hakkındaki gizli planları nedir?

Bir Sevdadır 3. bölüm izlemek için tıklayın

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