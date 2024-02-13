Haberler Dizi Haberleri SANDIK KOKUSU 10. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 10. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 10. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 14 Şubat Çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SANDIK KOKUSU 10. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 10. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 10. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 14 Şubat Çarşamba tarihli 10. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 10. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz'in(Demet Akabğ) açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu(Özge Özpirinçci) kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha'nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan'ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

DİĞER
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var | Başkan Erdoğan'dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
G.Saray'dan bomba transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bir Sevdadır 3. bölüm izle!
Bahar 2. bölüm fragmanı İZLE
Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları
💥Süper Loto çekildi! (13 Şubat)
Oyunseverlere kötü haber: Epic Games'ten zam kararı!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:14
Leipzig - R. Madrid | CANLI Leipzig - R. Madrid | CANLI 22:58
Kopenhag - M. City | CANLI İZLE Kopenhag - M. City | CANLI İZLE 22:56
P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! 22:38
Rıza Kayaalp Avrupa ikincisi! Rıza Kayaalp Avrupa ikincisi! 22:07
F.Bahçe'de o isim için flaş sevk kararı! F.Bahçe'de o isim için flaş sevk kararı! 21:24
Daha Eski
Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi! Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi! 20:46
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 20:21
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 20:10
F.Bahçe yarı finalde! F.Bahçe yarı finalde! 20:07
Burcu Alıcı'dan bronz madalya! Burcu Alıcı'dan bronz madalya! 19:49
Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! 19:11