Haberler Dizi Haberleri Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 3. bölüm FULL İZLE

Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 3. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 14 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 3. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir Sevdadır 3. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 3. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 3. bölümüyle 14 Şubat Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 3. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 3. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR 3. BÖLÜM KONUSU

Yeşil'in çocuklarının velayetini Bıçakçı ailesine verip vermeyeceği merak konusuyken, Cenap Ağa'nın Mardin'den İstanbul'a gelip İshak Ali Bıçakçı'dan Yeşil'i almak istemesiyle olaylar iyice karmaşık bir hal alır. Yeşil, çocuklarını ve kendisini Cenap Ağa'dan koruyabilecek mi? Tufan'ın Yasin Bıçakçı ve ailesi hakkındaki gizli planları nedir?

Bir Sevdadır 3. bölüm izlemek için tıklayın

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI YAPACAK! - DETAYLAR İÇİN TIKLA

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

DİĞER
Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var | Başkan Erdoğan'dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
G.Saray'dan bomba transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SANDIK KOKUSU 10. YENİ BÖLÜM İZLE
Bahar 2. bölüm fragmanı İZLE
Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları
💥Süper Loto çekildi! (13 Şubat)
Oyunseverlere kötü haber: Epic Games'ten zam kararı!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya yarı finalde! Kanarya yarı finalde! 23:14
Leipzig - R. Madrid | CANLI Leipzig - R. Madrid | CANLI 22:58
Kopenhag - M. City | CANLI İZLE Kopenhag - M. City | CANLI İZLE 22:56
P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! P. Karşıyaka Cimbom'u devirdi! 22:38
Rıza Kayaalp Avrupa ikincisi! Rıza Kayaalp Avrupa ikincisi! 22:07
F.Bahçe'de o isim için flaş sevk kararı! F.Bahçe'de o isim için flaş sevk kararı! 21:24
Daha Eski
Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi! Yunus Emre Başar Avrupa ikincisi! 20:46
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 20:21
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 20:10
F.Bahçe yarı finalde! F.Bahçe yarı finalde! 20:07
Burcu Alıcı'dan bronz madalya! Burcu Alıcı'dan bronz madalya! 19:49
Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! Buruk'tan Prag maçı için çok konuşulacak plan! 19:11