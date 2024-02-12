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Ben Bu Cihana Sığmazam 57. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 57. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 57. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 13 Şubat Salı günü yayınlanacak 57. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 57. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 00:40
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Ben Bu Cihana Sığmazam 57. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 13 Şubat Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 57. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 57. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.

Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar. Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider.

Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 57. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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