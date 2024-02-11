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📺Yargı 82. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 82. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 82. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 82. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:50
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📺Yargı 82. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 11 Şubat Pazar günü yeni ve 82. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 82. yeni bölümü...

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YARGI 82. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz ile konuşması Ceylin'de beklenmedik bir etki uyandırmıştır. İçinde bulunduğu hayatla ve kaderinin onu dönüştürdüğü halle mutlu olup olmadığını bilmek istemektedir. Ilgaz'a söyledikleri ve söyleyemedikleri arasında sıkışıp kalmıştır.

Yiğit'in ölü bulunması herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Bütün aile şüpheli konumundadır. Ceylin bir yandan ailenin sırlarını çözmek için uğraşırken, diğer yandan yanı başındaki Yekta'nın bile ondan bir şeyler sakladığını öğrenecektir.

Merdan Osman ile yaptığı planla Kadir'in gizli servetine ulaşmak üzeredir. Çınar ise yeni edindiği dernek arkadaşları ile iyiden iyiye kaynaşmaktadır. Kürşat'ın ona getireceği ölüm haberi Çınar için bambaşka bir yolun işaret fişeği olacaktır.

Fırat'ın Yiğit davasındaki mecburi varlığı, Ceylin ile Ilgaz'ın ilişkisinde bir gedik açmıştır. Sınanmayı kendisine kader edinmiş ilişkileri bu sorunla da baş edebilecek güçtedir. Fakat bu kez aralarındaki mesafenin boşluğu kolay kolay dolacak gibi gözükmemektedir.

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