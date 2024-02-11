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TEŞKİLAT 96. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 96. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 96. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 00:10
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TEŞKİLAT 96. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 96. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 96. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 96. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 96. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Cihangir'i kurtarmak için gelen paralı askerlerin peşine düşer. Amacı onları kimin gönderdiğini öğrenmektir. Ömer'in bu işin peşini bırakmayacağını anlayan Çetin ise köşeye sıkışır. Annesi yüzünden intikam ateşi ile yanan Cihangir karşısında Ömer'i bulur. Ömer onun dönülmez hatalar yapmasına engel olmaya çalışır. Ekip hem kardeşini hem de şirketin paralarını kaybeden Anton'un izini sürer. Ömer, Anton'un çok daha acımasız hamleler yapacağının farkındadır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 96. bölüm fragmanı izle

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