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KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 116. bölümü ile ekranlara geldi. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 116. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:00
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KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 117. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 116. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır. Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir. Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 117. bölüm fragmanı izle

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