GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 126. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 126. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. Kasabalının bu icada tepkisi ne olacaktır? Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Amcaoğulları bu hırsızları yakalayabilecek midir? Elif ve Kenan, mutlu haberi bir süre herkesten gizlemeye karar verir. Döndü bu durumu yanlış anlar. Döndü ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI