Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 126. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 126. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

Gönül Dağı bu hafta 126. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 126. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 126. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 126. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. Kasabalının bu icada tepkisi ne olacaktır? Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Amcaoğulları bu hırsızları yakalayabilecek midir? Elif ve Kenan, mutlu haberi bir süre herkesten gizlemeye karar verir. Döndü bu durumu yanlış anlar. Döndü ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

DİĞER
A SPOR CANLI İZLE: Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçları A Spor canlı yayın izle ekranında!
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
Olay sözler! "Sahada ne yaptığını bilmiyor"
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Sakla Beni 15. Bölüm FULL İZLE
ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLE
FİTRE NE KADAR 2024
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 12:04
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 11:58
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? 11:53
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 11:45
Göztepe'ye flaş golcü! Göztepe'ye flaş golcü! 11:31
Vinicius'un transferi o yıldıza şifa oldu! Vinicius'un transferi o yıldıza şifa oldu! 11:25
Daha Eski
Bu kulüp sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'den... Bu kulüp sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'den... 11:23
G.Saray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi... G.Saray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi... 10:50
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 10:43
Ziraat Bankkart'ın Avrupa'daki rakibi açıklandı! Ziraat Bankkart'ın Avrupa'daki rakibi açıklandı! 10:21
Donovan Mitchell'den 40 sayılık performans! Donovan Mitchell'den 40 sayılık performans! 10:20
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 10:18