Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 127. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi 126. bölümü ile yayınlanmıştı. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 23:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI 127. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 127. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 127. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 127. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma öğretmen, öğrencileri mantardan zehirlendiği için soruşturma sürecine girer. Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanır. Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak ister. Bu sebeple amcaoğulları, Cemile ve Asuman'dan yardım ister. Nişan töreni sırasında Selma'yı kim ziyaret edecektir? Elif ve Kenan sağlık ocağının bahçesinde kundağa sarılmış bir bebek bulur. Bebeğin aç olduğunu anlayan ikili kimden yardım isteyecektir? Dişçi Musa, bozkırda Ciritçi ile karşılaşır. Dişçi Musa, Ciritçi'ye birisini aradığını söyler. Ciritçi nasıl yardım edecektir? Hüseyin, nikah işlemlerini başlatmak için sevinçten havalara uçarken Adile'nin kimliğini kaybeder. Hüseyin kimliği bulabilecek midir?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 127. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi!
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 57. YENİ BÖLÜM İZLE FULL
SAKLA BENİ 16. BÖLÜM FRAGMANI
💥Süper Loto çekildi! (8 Şubat)
Cuma Hutbesi DİYANET 9 ŞUBAT 2024
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi 22:49
Beşiktaş Muleka ile turladı! Beşiktaş Muleka ile turladı! 22:38
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! 21:47
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 21:28
VakıfBank çeyrek finalde! VakıfBank çeyrek finalde! 21:27
Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Konyaspor'dan orta sahaya takviye! 21:22
Daha Eski
Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak'ın cezası açıklandı! Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak'ın cezası açıklandı! 21:21
Sivasspor'a Özbek kanat! İşte sözleşme detayı Sivasspor'a Özbek kanat! İşte sözleşme detayı 21:13
Trezeguet: Kupayı istiyoruz Trezeguet: Kupayı istiyoruz 20:44
Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! 20:42
Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu 20:40
Santos: Zor bir maç olacak Santos: Zor bir maç olacak 20:33