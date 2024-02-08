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ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 8 Şubat Perşembe günü 57. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 57. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 57. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:20
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ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 57. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 57. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 57. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 57. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 57. BÖLÜM KONUSU

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir. Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır. Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz. Tarık'ın planlarından habersiz olan Yeşim kocasına karşı gücünü kaybetmeye başlayacaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLE

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