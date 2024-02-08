📺 Sakla Beni 15. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 8 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 15. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...
Sakla Beni 15. YENİ BÖLÜM İZLE
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SAKLA BENİ 15. BÖLÜM KONUSU
Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir. Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak Kont Ziya'ya rest çeker. İncila'ya dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır. Cemil'in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalır. Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır.
Sakla Beni 15. YENİ BÖLÜM İZLE