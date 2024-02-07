Haberler Dizi Haberleri SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 7 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam edecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Şubat Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere

  • Nihat Altınkaya

  • Bozok Gören

  • Turabi Çamkıran

  • Gizem Memiç

  • Doğukan Manço

  • Sercan Yıldırım

  • Pınar Saka

  • Aleyna Kalaycıoğlu

  • Berna Gözbaşı

  • Ersin Korkut

  • Merve Aydın

  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken

  • Yiğit Poyraz

  • Seda Ocak

  • Yunus Emre

  • Damla Can

  • Begüm Yücetan

  • Yasin Obuz

  • Seda Aktuğlu

  • Sahra Işık

  • Hakan Hatipoğlu

  • Nefise Karatay

  • Furkan Kızılay

DİĞER
Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!
Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da CHP'ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
G.Saray'dan bomba hamle!
Fırtına transferi KAP'a bildirildi! İşte maliyeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM İZLE
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? 15:33
Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu! Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu! 15:23
Trabzonspor'un Ankara kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Ankara kafilesi belli oldu! 15:19
Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! 15:15
"Deprem bölgesinden elimizi çekmemeliyiz" "Deprem bölgesinden elimizi çekmemeliyiz" 15:04
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri 15:01
Daha Eski
Başakşehir'e Brezilyalı kanat! Başakşehir'e Brezilyalı kanat! 14:57
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 14:54
Beşiktaş kupaya hazır! Beşiktaş kupaya hazır! 14:54
G.Saray'da Başakşehir hazırlıkları! G.Saray'da Başakşehir hazırlıkları! 14:52
Nurper Özbar'a Paris 2024 daveti Nurper Özbar'a Paris 2024 daveti 14:22
Flaş transfer itirafı! "Ajax'la görüştüm" Flaş transfer itirafı! "Ajax'la görüştüm" 14:09