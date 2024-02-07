SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 7 Şubat 2024 | Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Şubat Çarşamba akşamı oynanan ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM