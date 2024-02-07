Bir Sevdadır 2. yeni bölüm izle! TRT1 2. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 2. bölümüyle 7 Şubat Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 2. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

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BİR SEVDADIR 2. BÖLÜM KONUSU

Tufan Dağlıca'nın Bıçakçı Konağı'nın kapısında Yeşil'i almaya gelmesiyle başlayan olaylar, Yeşil'in serenderde Ersin'e çocukların Ünal'dan olduğunu açıklamasıyla derinleşiyor. Yasin'in ise bu açıklamayı duyup duymadığı merak konusudur. Bıçakçı konağının kapısına dayanan Tufan Dağlıca, Yeşil'i alabilecek mi? Çocukların Ersin'den olup olmadığından emin olmak isteyen Bıçakçılar, DNA testini yaptırınca çıkan sonuçla yüzleşebilecek mi? Çocukların kendisinden olduğundan şüphelenen Ünal, harekete geçecek mi?

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