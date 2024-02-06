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Ben Bu Cihana Sığmazam 56. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 56. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 56. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 6 Şubat Salı günü yayınlanacak 56. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 56. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam 56. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 6 Şubat Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 56. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar. Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.

Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar. Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir. Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür. Gardaşov dosyaya bakınca Gülcan'ın ona çok büyük bir iyilik yaptığını anlar. Dosyada kardeşinin tutulduğu CIA tesisinin yeri yazmaktadır.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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