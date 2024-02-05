KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 5 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak 11. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Beklenmedik bir mucize gerçekleşmiş ve Karategin'in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulunmuştur. Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin'i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin'in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalanmıştır. Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir. Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya… Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altındadır Süreyya. Üstelik onu Askalan kuşatmasının gerçekleşmemesi için koz olarak kullanıyorlardır. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin adeta zamanla yarışacak ve Süreyya'yı ölümün pençesinden kurtarmak için kendisini tehlikenin ortasına atacaktır. Selahaddin, düşmanlarının tuzaklarını aşıp Süreyya'yı kurtarabilecek midir? Sultan Nureddin ve Selahaddin kutlu fetih yolunda Gregor, Viktorya ve Dağın Efendisi'nin hangi ölümcül tuzaklarıyla karşılaşacaklardır? Haçlı cephesinin şeytani oyunlarına rağmen Hadis-i Şerif'e mazhar olmuş Askalan haçlı zulmünden kurtulacak mıdır?