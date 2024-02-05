Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 5 Şubat Pazartesi günü 11. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 15:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 5 Şubat Pazartesi günü yayımlanacak 11. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Beklenmedik bir mucize gerçekleşmiş ve Karategin'in kurtardığı Selahaddin sağ salim bulunmuştur. Yarım bıraktığı işi tamamlayıp Selahaddin'i öldürmek isteyen Gabriel ise Selahaddin'in yoldaşları ve ağabeyi Turanşah tarafından kıskıvrak yakalanmıştır. Artık Selahaddin ayaklanacak ve Askalan'ın fethi gerçekleşecektir. Gabriel ise layığını bulacak ve Selahaddin'e yaptıklarının hesabını verecektir. Ancak bir anda Dağın Efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahaddin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır… Süreyya… Askalan'da düşmanlarının elinde esaret altındadır Süreyya. Üstelik onu Askalan kuşatmasının gerçekleşmemesi için koz olarak kullanıyorlardır. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nureddin ordusunu kuşatmaya hazırlarken diğer yanda Selahaddin adeta zamanla yarışacak ve Süreyya'yı ölümün pençesinden kurtarmak için kendisini tehlikenin ortasına atacaktır. Selahaddin, düşmanlarının tuzaklarını aşıp Süreyya'yı kurtarabilecek midir? Sultan Nureddin ve Selahaddin kutlu fetih yolunda Gregor, Viktorya ve Dağın Efendisi'nin hangi ölümcül tuzaklarıyla karşılaşacaklardır? Haçlı cephesinin şeytani oyunlarına rağmen Hadis-i Şerif'e mazhar olmuş Askalan haçlı zulmünden kurtulacak mıdır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi!
Kartal'ın listesindeydi! Açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Safir yeni bölüm izle
Ömer son bölüm izle
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🤲Resimli, dualı Miraç Kandili mesajları (Farklı ve yeni)
MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET | Peygamber Efendimiz'in Miraç Kandili duası
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (5 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da kupa mesaisi başladı! Kartal'da kupa mesaisi başladı! 14:34
Depremden kurtulan minik Semih'in Icardi hayali! Depremden kurtulan minik Semih'in Icardi hayali! 14:14
Kartal'ın listesindeydi! Açıklama geldi Kartal'ın listesindeydi! Açıklama geldi 13:58
Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? 13:31
Futbolda 5 Şubat! Futbolda 5 Şubat! 13:26
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 13:20
Daha Eski
Çağlar F.Bahçe'yi tercih etme nedenini açıkladı! Çağlar F.Bahçe'yi tercih etme nedenini açıkladı! 13:07
Selçuk Şahin'den Galatasaray itirafı! Selçuk Şahin'den Galatasaray itirafı! 12:49
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 12:28
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı 12:02
Alperen'in double-double'ı yetmedi! Alperen'in double-double'ı yetmedi! 11:55
Sochaux - Rennes maçı ne zaman? Sochaux - Rennes maçı ne zaman? 11:54