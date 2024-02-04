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📺TEŞKİLAT 94. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 94. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 94. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 94. yeni ve 4 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 10:40
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📺TEŞKİLAT 94. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 4 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 94. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 94. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 94. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer yeni bir düşman ile burun buruna gelir. Ancak o da bu düşmanın diğerlerinden çok daha farklı ve en önemlisi daha da tehlikeli olduğunu anlar. Ömer ile iletişimi tamamen kesilen Neslihan hem Ömer'i hem de ekibi sağ salim getirmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Ömer ne olursa olsun intikamını almadan pes etmez. Bu yolda canından olsa bile düşmana boyun eğmez.

👉TEŞKİLAT 94. BÖLÜM İZLE

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