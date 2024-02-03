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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 125. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

Gönül Dağı bu hafta 125. bölüm ile izleyici karşısına geçti. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 125. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 01:20
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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 125. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 125. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır? Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır? Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider. Ramazan ve ailesinin tepkisi ne olacaktır? Sefer ve Hamdi, her yerde Süslü Badegül'ü arar. Süslü Badegül'ü bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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