GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 125. bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 125. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır? Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır? Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider. Ramazan ve ailesinin tepkisi ne olacaktır? Sefer ve Hamdi, her yerde Süslü Badegül'ü arar. Süslü Badegül'ü bulabilecekler midir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI