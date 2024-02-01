ALDATMAK 56. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 56. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 56. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 56. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 56. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 56. BÖLÜM KONUSU

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder. Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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