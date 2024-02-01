📺 Sakla Beni 14. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 1 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 14. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 14. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 14. BÖLÜM KONUSU

İncila ile babasını yan yana gören Mete şaşkınlık içinde durumu anlamaya çalışır. Geçmişte ona ve annesine yaşattığı büyük acılardan dolayı babasına büyük bir öfke duyan Mete, Cemil'in İncila'ya şantaj yaptığını öğrenince çileden çıkar. Naz'ın kolyesini çalmakla suçladığı İncila, evdekiler tarafından günah keçisi ilan edilirken, herkesten borç istediğinin ortaya çıkması okların tamamen onun üzerine çevrilmesine neden olur.

Babasının peşine düşen Mete, onunla büyük bir yüzleşme yaşarken, İncila'nın desteğini hissetmek ona iyi gelir. Naz'la birlikte dedesinin öfkesine maruz kalan Mete, babasının Kont Ziya hakkında söylediği sözlerin gerçek olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Başı büyük bir belada olan Cemil, İncila'dan onu çok sıkıntıya sokabilecek bir yardım talebinde bulunur.

Sakla Beni 14. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN