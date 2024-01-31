Haberler Dizi Haberleri SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 8. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 31 Ocak çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 8. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İştesandık Kokusu 31 Ocak Çarşamba tarihli 6. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz, kendisini toparlamakta zorlanır. Reha, Karsu'nun çalışmasını engellemek için birtakım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha'nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır?

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

DİĞER
Tokatçı filminin Emine'sini bir de şimdi görün! Kim der ki 64 yaşında! Kemal Sunal'ın partneri Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi!
CHP'de Çankaya savaşı! İmamoğlu'ndan 'Buğra Gökçe'li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu'ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı
G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv Kuruluş Osman son bölüm izle
ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
FED FAİZ KARARI BUGÜN | İşte beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman? Al Nassr - Inter Miami maçı ne zaman? 10:31
G.Saray'dan Assignon'a resmi teklif! G.Saray'dan Assignon'a resmi teklif! 10:28
Ziyech'li Fas kupadan elendi! Ziyech'li Fas kupadan elendi! 10:27
Kayıtlar açıklanacak mı? TFF'den VAR kararı! Kayıtlar açıklanacak mı? TFF'den VAR kararı! 10:24
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? 10:06
Ronaldo'nun yakın arkadaşı Kartal'a! Ronaldo'nun yakın arkadaşı Kartal'a! 10:04
Daha Eski
Cimbom jokerini buldu! Cimbom jokerini buldu! 10:04
Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? 09:50
Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman? Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman? 09:36
West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman? West Ham United - Bournemouth maçı ne zaman? 09:33
G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak G.Saray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanacak 09:20
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47