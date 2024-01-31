Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 146. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

📺Kuruluş Osman 146. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 146. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 146. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 146. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 146. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
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📺Kuruluş Osman 146. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 146. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM KONUSU

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir?

OSMAN BEY'İN YAKUP BEY PLANI NEDİR?

Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

CERKUTAY'I BEKLEYEN SON!

Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Katline ferman verilen Cerkutay'ı bekleyen son nedir?

YAKUP BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?

EFENDİZE ELÇİM HATUN GELİYOR!

Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike vardır. Taceddin Noyan! Osman Bey'e bunu haber veren Elçim Hatun, Uçlara neden gelmiştir? Aslı görülmemiş bir zalimlikle ünlenen Taceddin Noyan'a karşı Osman Bey ve Kayı'ları neler beklemektedir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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