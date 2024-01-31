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Bir Sevdadır ilk bölüm izle! TRT1 1. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, ilk bölümüyle 31 Ocak Çarşamba günü ekrana geliyor. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın ilk bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır ilk bölüm izle! TRT1 1. bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:07 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:20
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Bir Sevdadır ilk bölüm izle! TRT1 1. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, ilk bölümüyle 31 Ocak Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 1. bölüm özetini ve ilk bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 1. bölüm izlemek için tıklayın

BİR SEVDADIR 1. BÖLÜM KONUSU

Yeşil ile Yasin'in hikayesi… Yasin, milyonların sevgilisi ünlü bir Karadenizli futbolcu, Yeşil ise hayata epey yenik başlayan bir genç kadın... Yeşil okutulmamıştır, erken yaşta evlendirilmek için büyütülmüştür. Henüz 18'ine bile basmamışken Cenap Ağa'nın oğlu Ünal ile evlendirilirken biri onu düğününden kaçırır. Bu kişi, Yasin'in ikizi ünlü futbolcu Ersin'dir.

Aynı gece yaşanan kovalamacada Ersin ölür. Ünal sakat kalır ve kardeşi Ferhat ölür. Yeşil hapse girer, 7 yıl yatar. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Aradan geçen yıllar kan davasını bitirmemiştir. Tahliye günü geldiğinde Ünal'ın kardeşi Tufan, kardeşlerinin intikamını almak üzere Yeşil'i cezaevi kapısında beklemektedir.

Bir Sevdadır 1. bölüm izlemek için tıklayın

Yeşil hapiste yattığı süre boyunca boş durmaz. Kendini her şeyiyle hayata hazırlar. Onu dışarıda büyük ve zorlu bir sınav beklemektedir. Yaşananlardan dolayı artık bir ailesi olmayan Yeşil'in kendi ve çocukları için en büyük hayali bir ailedir. Yeşil her şeyi göze alarak, çocuklarıyla birlikte ünlü futbolcu Yasin'in ailesi Bıçakçılar'a gidecek ve onların himayesine sığınacaktır.

Bir Sevdadır 1. bölüm izlemek için tıklayın

Peki bu zengin ve ünlü Bıçakçı ailesi onu kabul edecek, kucak açacak mıdır? Ünal, Yeşil'in peşini bırakacak mıdır? Yeşil'in hapishanede yaptığı planlar, gerçek hayatta karşılığını bulacak mıdır? Yeşil, istediği ve hayalini kurduğu ailesine kavuşacak mıdır? Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Yeşil'in planları hayal ettiği gibi olacak mıdır?

Bir Sevdadır 1. bölüm izlemek için tıklayın

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