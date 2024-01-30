📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 72. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 30 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 72. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 72. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Derya'dan duyduklarının karşısında şok geçirirken, Korman ailesi artık tamamen yenilmiş ve parçalanmış haldedir. Kormanlar tamamen servetini ve gücünü kaybetmişken Rüçhan'ın tenezzül etmeyeceği kapılar ona kucak açacaktır. Diğer taraftan Rüçhan hasretle oğlundan bir haber bekler haldedir.

Kartal annesinin sağlamasını yapmaya çalışırken içten içe Adnan'ın dolduruşuna gelmeye devam ederken, bu gerçekle henüz başa çıkamayacak haldedir. Adnan, Kartal'ı kaybetmekten korksa bile bu durumundan faydalanıp; daha da ileri gitmekten vazgeçmeyecektir. Somer ise, ailesi için çırpınırken geride bıraktığı Türkan'ın biraz geç farkına varacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 72. BÖLÜM İZLE

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