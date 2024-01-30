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ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 73. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Üç Kız Kardeş 73. bölümü fragman detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 00:10
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 71. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan kendi adaletinin peşine giderken, Somer onu yolundan çevirerek daha ağır, duygusal bir esaretin içine atmıştır. Bu esaretle birlikte, Somer de bu yaptığıyla huzursuz olup kendiyle savaşmaya başlar. Rüçhan ise Türkan için sinsice planını hayata geçirmiş, acımasızca intikam almanın peşindedir.

Diğer taraftan Kartal, Kormanlar Zeytinciliğin sonunu getirecek teklifini sunar. Ancak Somer Kartal'ın Mustafa üzerinden kurduğu manipülasyonlarına teslim olmayacaktır. Uzay, Dönüş'ün kalbini kazanma çabasıyla yeni sürprizlerle hazırlarken bir an da kendini Serdar'ın karşısında bulur. Serdar her ne kadar Dönüş'ü kaybettiğini düşünse de Uzay'ın Dönüş'ü kazanma yolculuğuna engel olmaya çalışır.

Somer, Türkan'a yaptıklarının bedelini ödetmek ister ama onu bu halde görmeye dayanamaz. Öte yandan Kartal, Korman Ailesine savaş açar. Türkan'ın acı çekmesini isteyen Rüçhan, onu kaldığı rutubetli odada gizice izler. Türkan ise Rüçhan'a karşı olan nefretinden hiçbir şey kaybetmez. Peki, Somer, Türkan'ı affedecek mi?

Türkan, Somer'in kendisini hala çok sevdiğinin farkında. Ancak Somer, Türkan'ın kendisinin dışında bir hayatı olmasını istemiyor ve onu kısıtlıyor. Türkan bu durumdan çok rahatsız oluyor. Rüçhan ise Türkan'ın acı çekmesi için elinden geleni yapıyor. Peki Rüçhan, Türkan'ı zehirledi mi? Türkan, Somer'e yaşadıklarının çok ağır olduğunu ve cezasını fazla fazla çektiğini söylüyor. Türkan, Somer'in kendisine acı çektirmekten zevk aldığını söylüyor. Somer'se Türkan'a onu cezalandırarak kendisini de cezalandırdığını söylüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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