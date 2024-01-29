Haberler Dizi Haberleri SAFİR 23. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv

SAFİR 23. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir 23. bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 23. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 01:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAFİR 23. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 23. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek?

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder. Yaman bu hamlesiyle dedesini kurtarabilecek mi?

Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır. Ateş'in Ömer'i kurtarmak için yapması gereken tek bir şey vardır: Resmi olarak da Bakırcı olmak için ilk adımı atmak! Ateş, Gülsoy ailesini kurtarmak için Gülsoy olmaktan vazgeçebilecek mi?

Feraye ise duruşmaya gelmediği için Ateş'e kızgındır. Yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman hakkındaki yorumları Feraye'yi nasıl etkileyecek?

Yaman da Güneş'le buluşarak "Ateş'in gerçek yüzü" başlığı altında rahatsız edici şeyler anlatınca Güneş'in kafasında soru işaretleri oluşur. Ateş'in eski ilişkileri hakkında öğrendikleri Güneş'in duygularını değiştirecek mi?

Yaman ve Ateş arasındaki savaş içinden çıkılmaz bir hâl alınca, Yaman, Feraye'yi okuldan bile çekip uzaklaştırmaya çalışır. Bu durumda Feraye aşkı mı yoksa kariyerini mi seçecek?

SAFİR 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri: Gaziantep FK maçında Galatasaray taraftarlarından görülmemiş tepki! Fernando Muslera tüm takımı topladı ve...
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar
Buruk'tan transfer açıklaması!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer 42. Bölüm fragmanı izle
🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm fragmanı izle
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Ocak rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Ocak)
Mahkumlara AF çıkacak mı 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Arjantinli sol bek! G.Saray'a Arjantinli sol bek! 00:13
"Duruşumuzu bütün Türkiye'ye gösterdik!" "Duruşumuzu bütün Türkiye'ye gösterdik!" 23:42
Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? 23:30
Bolu deplasmanda kazandı! Bolu deplasmanda kazandı! 22:41
Buruk'tan transfer açıklaması! Buruk'tan transfer açıklaması! 22:31
"Daha önemlisi kazanmaktı!" "Daha önemlisi kazanmaktı!" 22:27
Daha Eski
"Her takım bize en iyi oyununu oynuyor!" "Her takım bize en iyi oyununu oynuyor!" 22:25
Abdullah Avcı: Transfer zor... Abdullah Avcı: Transfer zor... 22:23
Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz! Zaha: Sonunda şampiyonluk istiyoruz! 22:22
Okan Buruk'tan tarihi başarı! Okan Buruk'tan tarihi başarı! 22:21
Kayserispor - Antalyaspor | CANLI Kayserispor - Antalyaspor | CANLI 16:18
Çağlar çalışmalara başladı! Çağlar çalışmalara başladı! 16:21