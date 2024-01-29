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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 29 Ocak Pazartesi günü 11. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 11. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 29 Ocak Pazartesi günü yayımlanacak 11. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir. Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargâha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür…

Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir. Bir yanda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahaddin için ağlarken diğer yanda Haçlılar'ın zafer çığlıkları göğü yırtıyordur adeta. En nihayetinde Selahaddin, Askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nureddin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahaddin'in intikamını Askalan'ı fethederek alacaktır. Sultan Nureddin, büyük bir hışımla fethe hazırlanırken Eyyub'un çat kapı gelmesiyle ikisinin de aklına büyük bir şüphe tohumu düşer. Selahaddin'in yaşıyor olma ihtimali dahi herkesi harekete geçirecektir. Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi haçlılar ve haşhaşilerin kurduğu ölümcül tuzakları sağ salim aşabilecekler midir? Bir şüphe üzerine çıktıkları yolda hangi şok edici gerçeğe ulaşacaklar? En önemlisi de Selahaddin yaşıyor mudur?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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