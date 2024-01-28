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📺Yargı 80. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 80. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 80. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 80. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:38 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:50
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📺Yargı 80. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 28 Ocak Pazar günü yeni ve 80. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 80. yeni bölümü...

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👉YARGI 80. BÖLÜM İZLE

YARGI 80. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz Meltem'in babasını evden kimin öldürdüğünü bir an önce bulmanın peşindedir. Fakat aynı davayı takip eden Ceylin'in kendisinden daha çok şey bilmesi ve ondan bunları sakladığını düşünmesi onu sinirlendirmiştir. Mesleki olarak ayrıldıkları yollar, ikisinin de aralarındaki gerilimi ayyuka çıkaracaktır.

Yeni bir yol bulma, hayata tutunma çabası içerisindeki Osman'a yardım hiç beklemediği yerden gelir. Öte yandan Merdan'ın ise herkesten gizli, kendi planları vardır; Kadir'e sürpriz cezaevi ziyareti niyetini açığa çıkaracaktır.

Çınar'ın ortadan yok olması başta Ilgaz ve Parla olmak üzere herkesi kaygılandırmaktadır. Kendi yolunu arayan Çınar kimsenin bilmediği, bambaşka bir dünya içerisinde bulur kendisini…

Ceylin bir yandan Yekta ile birlikte hastane davası ile uğraşırken, diğer taraftan da varını yoğunu zaten mağdur edilmiş olan Meltem ve ailesinden yana seferber eder. Ilgaz'ın anbean ensesinde olduğu vakada, birbirlerinden bulduklarını saklayarak ileri gidebilmek ikisini de zorlamaktadır. Günün sonunda hangisinin teorisi gerçek çıkacaktır; cinayeti esasen kim işlemiştir?

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