Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 94. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 94. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TEŞKİLAT 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 94. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 94. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 93. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 94. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Cihangir'i kurtarmak için gelen paralı askerlerin peşine düşer. Amacı onları kimin gönderdiğini öğrenmektir. Ömer'in bu işin peşini bırakmayacağını anlayan Çetin ise köşeye sıkışır. Annesi yüzünden intikam ateşi ile yanan Cihangir karşısında Ömer'i bulur. Ömer onun dönülmez hatalar yapmasına engel olmaya çalışır. Ekip hem kardeşini hem de şirketin paralarını kaybeden Anton'un izini sürer. Ömer, Anton'un çok daha acımasız hamleler yapacağının farkındadır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 92. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | 2 katil zanlısı yakalandı
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🎬 Yargı 81. bölüm fragmanı izle
📺Yargı SON BÖLÜM İZLE FULL
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
Esenler'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Ocak 2024)
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı 23:09
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! 22:48
Altay: Bu duyguyu tarif edemem! Altay: Bu duyguyu tarif edemem! 22:38
Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:32
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 22:00
Çağlar Söyüncü tribünden izledi! Çağlar Söyüncü tribünden izledi! 21:49
Daha Eski
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! 21:44
Altay galibiyetle başladı! ManU turladı Altay galibiyetle başladı! ManU turladı 21:39
F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! 19:18
F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! 19:21
"Kazandığımız için mutluyuz!" "Kazandığımız için mutluyuz!" 19:36
Şota Arveladze: Devamı gelecek Şota Arveladze: Devamı gelecek 19:38