GÖNÜL DAĞI 124. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 124. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, bütün borçları üstüne aldığı için Veysel'le aralarında gerginlik yaşanır. Amcaoğulları farklı işlerde çalışmaya başlar. Veysel ve Taner barışacak mıdır? Kenan ve Elif, bebekle ilgilenirken bebeğin annesi ortaya çıkar. Kenan ve Elif ne yapacaktır? Taner ekipte çalışanlar için iş ayarlar. Filiz'e de iş bulmuştur. Filiz gidecek midir? Musti, Veysel'le kazançlı bir iş teklifiyle gelir. Veysel ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI