Haberler Dizi Haberleri YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 56. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 56. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 00:12 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 56. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri ameliyat olmuştu! Güzel anne Yasemin Şefkatli'den yeni kare geldi "Benimkiler"
ABD'de kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Biden'a başkaldırı bildirisi: "Sınırlar" gerildi!
Anadolu Efes evinde kayıp!
G.Saray'ın yeni yıldızı Dortmund'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aşka Düşman 5. bölüm fragmanı İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE
Yarın kar yağacak mı?
Yarın KANDİL mi?
Maçlar ŞİFRESİZ mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA Rubiales'in cezasını onadı! FIFA Rubiales'in cezasını onadı! 00:03
McLaren Lando Norris ile sözleşme uzattı! McLaren Lando Norris ile sözleşme uzattı! 00:02
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 23:49
Kayserispor'da flaş ayırlık! Kayserispor'da flaş ayırlık! 23:22
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 23:01
Keçiörengücü deplasmanda kazandı! Keçiörengücü deplasmanda kazandı! 22:59
Daha Eski
A. Efes - Monaco | CANLI A. Efes - Monaco | CANLI 18:19
G.Saray Daikin transferi duyurdu! G.Saray Daikin transferi duyurdu! 18:27
Liverpool iddiası sonrası Alonso konuştu! Liverpool iddiası sonrası Alonso konuştu! 18:30
Boey transferinde anlaşma sağlandı! Boey transferinde anlaşma sağlandı! 18:33
İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! 19:02
İşte F.Bahçe'de A.Gücü maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de A.Gücü maçı öncesi son durum! 19:13