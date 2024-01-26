YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 56. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

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