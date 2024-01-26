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AŞKA DÜŞMAN 4. BÖLÜM İZLE FULL | TV8 Aşka Düşman yeni bölüm TEK PARÇA

TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman 4. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçiyor. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in başrolleri paylaştığı dizi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Aşka Düşman yeni bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 19:20
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AŞKA DÜŞMAN 4. BÖLÜM İZLE FULL | TV8 Aşka Düşman yeni bölüm TEK PARÇA

Aşka Düşman 4. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Nazan Kesal'ın da yer aldığı dizide Bedia Ener, Ebru Aykaç, Barış Aytaç, Esra Ruşan, Merve Nur Bengi, Bihter Dinçel, Sermet Yeşil ve çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer rol alıyor. Aşka Düşman 4. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

Aşka Düşman 4. bölüm izle!

Aşka Düşman tüm bölümler izle!

AŞKA DÜŞMAN KONUSU

Aşka Düşman, güçlü kalmaya çalışan bir kadın ve 3 kızının hikayesiyle ekranlara gelecek. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar'la karşılaşmasıyla aşk hikayesi başlayacak. Dizi imkansız bir aşkı anlatıyor. İki genç aşıkın önüne birçok engel çıkacak.

Aşka Düşman 4. bölüm izle!

Aşka Düşman tüm bölümler izle!

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI

  • Nazan Kesal

  • Buse Meral

  • Cem Yiğit Üzümoğlu

  • Merve Nur Bengi

  • Esra Ruşan

  • Ebru Aykaç

  • Bedia Ener

  • Barış Aytaç

  • Bihter Dinçel

  • Lavinya Ünlüer

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