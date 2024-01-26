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📺 ATEŞ KUŞLARI 40. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 40. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 40. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 40. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 12:00
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📺 ATEŞ KUŞLARI 40. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 40. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 40. bölüm 26 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 40. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 40. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 40. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 40. BÖLÜM KONUSU

Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek. Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak. Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak. Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

Ateş Kuşları dizisi 40. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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