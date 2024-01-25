Haberler Dizi Haberleri KARA 4. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

KARA 4. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Kara, 4. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Kara yeni bölümü her perşembe saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Kara 4. bölüm FULL izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KARA 4. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

Kara dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Kara yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kara 4. bölüm izle", "Show TV Kara 4. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kara 4. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Kara 4. bölümü ile ilgili detaylar...

KARA 4. bölüm izlemek için tıklayın

KARA tüm bölümleri izlemek için tıklayın

KARA 4. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kara, Rauf'un sakladıklarını bir bir ortaya çıkarırken, Zeynep, yaşananları araştırdıkça etrafındaki herkesin ondan bir şeyler sakladığını fark eder. Dağılmış ailesini tek tek bir araya getirmeye çalışan Kara ve ailesi henüz dağılmaya başlayan Zeynep, yol ayrımında karşı karşıya kalır.

Zeynep'in karşısında onu kaçıran Akay Talan, Kara'nın karşısında Rauf Çınar'ın kızı Zeynep Çınar… Birbirlerine karşı koymakta zorlanmaya başlayan Kara ve Zeynep, arkalarında birbirlerinden sakladıkları onlarca sır ile yola devam edebilecek midir?

KARA 4. bölüm izlemek için tıklayın

KARA tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Çeyrek asırdır modellik yapıyor! Tülin Şahin’den bomba açıklamalar! ‘Asker gibiyim’
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Toroğlu'dan penaltı yorumu!
Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak yeni bölüm izle
Sakla Beni son bölüm izle
Açık Lise (AÖL) sınav ders geçme notu kaç?
26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! 09:04
"Şampiyonluk acı çekerek gelecek" "Şampiyonluk acı çekerek gelecek" 08:30
Cagliari - Torino maçı ne zaman? Cagliari - Torino maçı ne zaman? 07:57
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Lyon - Rennes maçı ne zaman? Lyon - Rennes maçı ne zaman? 07:52
Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı 00:35
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor 00:37
Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı 00:42