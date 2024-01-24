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📺Kuruluş Osman 145. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 145. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 145. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 145. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 145. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:10
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📺Kuruluş Osman 145. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 145. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY'İN MOĞOLLAR'A HAMLESİ!

Osman Bey, devlet olma yolunda atacağı adımlar için çoktan harekete geçerken Karacelasun, Osman Bey'in safında duranlara bedel ödetecek ve Uraz Bey'in obasını basacaktır. Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer. Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır?

BALA VE MALTUN HATUNLARIN PLANI!

Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?

ALAEDDİN BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır?

OLIVIA VE YAKUP BEY'İN İŞBİRLİĞİ

Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i arkasına alarak Yenişehir Sarayı'nı basıp Holofira için hesap sorar. Osman Bey ve Yakup Bey'i karşı karşıya getiren bu mesele nasıl sonuçlanacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 145. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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