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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE FİNAL - Dilek Taşı 20. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 24 Ocak Çarşamba günü 20. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 20. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:10
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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE FİNAL - Dilek Taşı 20. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 20. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 20. bölümü, 24 Ocak Çarşamba günü seyircilerle buluşacak. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 20. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 20. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 20. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, hiç beklemediği bir anda Figen'i karşısında görünce şaşırır. Mustafa ve Figen, tüm engellere rağmen yeniden bir aradadır. Dündar'ın planından habersiz, kendilerini bekleyen sınavın Cemre'ye aile olacaklarını anlatmak olduğunu düşünürler. Fatma ise, yerine getiremediği annelik görevini tamamlamak istercesine Dündar'ın karşısına geçer. Figen ve Mustafa'nın geleceğine dair Dündar'dan söz ister. Dündar'ın cevabı, Figen ve Mustafa'nın kaderini yeniden yazacaktır. Aras'ın ölümü Rona Köşkü'nde dengeleri alt üst eder. Macide Sevda'yı kendi tarafına çekerek oyun kurar. Fatma ise kızının geleceğini düşünür ve geçmişte yapılan kötülüklerin bedelini ödetmeyi planlar. İki kadın arasındaki savaşın kazananı ise merak konusudur.

DİLEK TAŞI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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