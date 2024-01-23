Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 71. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Ocak Salı günü yayınlanan 71. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 71. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan Adnan'dan duyduklarının etkisindeyken, Somer gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemiyordu…Belki de Kartal ve Adnan'ın yakınlığını annesine kalkan olarak kullanmayı düşünürken. Türkan'ın bütün bu olanlar içine sinmezken, gerçeği Rüçhan'ın öğrenmesi gerektiğini savunuyordu. Adnan ise Kartal'ın artık bu sırra yaklaştığının iyice farkındadır, yalanlarıyla Kartal'ı mevzulardan uzak tutmaya çalışır. Serdar ve Dönüş cephesinde ise yeni adımlar atılırken, Uzay yine hinlikler peşinde annesini oyuna getirmeye çalışır. Türkan'ın çocuklara yaptığı sürprizle Korman ailesinin biraz daha yüzü gülmüşken tekrar talihsizlikler peşlerini bırakmayacaktır. Kartal şüphelerinin peşindeyken, Somer bildiği gerçekleri daha ne kadar saklayacak? Kartal duyduğu gerçeklerle nasıl başa çıkacaktır?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Doğal güzel zannedenler yıkıldı... İşte Türkan Şoray'ın değişimi...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine transfer çalımı!
G.Saray'a Torreira müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 29. BÖLÜM İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam 54. BÖLÜM İZLE
KOMEK KAYIT EKRANI 2024
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
23 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 07:18
Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da 01:06
Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! 00:01
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 00:58
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 01:00
4x4 Göztepe! 4x4 Göztepe! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... 23:48
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! 23:48
İstanbulspor uzatmalarda kazandı! İstanbulspor uzatmalarda kazandı! 23:48
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! 23:48
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli 23:48
İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer 23:48