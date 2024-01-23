📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 71. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Ocak Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 71. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan Adnan'dan duyduklarının etkisindeyken, Somer gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemiyordu…Belki de Kartal ve Adnan'ın yakınlığını annesine kalkan olarak kullanmayı düşünürken. Türkan'ın bütün bu olanlar içine sinmezken, gerçeği Rüçhan'ın öğrenmesi gerektiğini savunuyordu. Adnan ise Kartal'ın artık bu sırra yaklaştığının iyice farkındadır, yalanlarıyla Kartal'ı mevzulardan uzak tutmaya çalışır. Serdar ve Dönüş cephesinde ise yeni adımlar atılırken, Uzay yine hinlikler peşinde annesini oyuna getirmeye çalışır. Türkan'ın çocuklara yaptığı sürprizle Korman ailesinin biraz daha yüzü gülmüşken tekrar talihsizlikler peşlerini bırakmayacaktır. Kartal şüphelerinin peşindeyken, Somer bildiği gerçekleri daha ne kadar saklayacak? Kartal duyduğu gerçeklerle nasıl başa çıkacaktır?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

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