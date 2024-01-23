Ben Bu Cihana Sığmazam 54. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 23 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 54. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.

Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)