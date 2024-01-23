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AİLE 29. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da 29. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. 23 Ocak Salı Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 07:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:20
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AİLE 29. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 29. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 29. bölümü ile ekrana gelecek. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 29. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 29. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 29. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 29. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 29. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 29. BÖLÜM KONUSU NE?

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin'e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman'la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan'ın riskli bir hamilelik geçiren Devin'i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı! Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar. Ferman ise Aslan ve Babür'ü birbirine kırdıracaktır. Bedri'nin iki gün sonra evleneceğini öğrenen Babür, Bedri'ye büyük bir hamle yapar. Bu hamle, her şeyin fitilini ateşleyecektir. Tüm aile üyeleri birbirinden habersiz kendi planlarını işletirken Cihan, Ferman'ı yakalamayı başarır. Şimdi Aslan'la birlikte Ferman'ı konuşturmaları gerekmektedir. Ancak işleri hiç de kolay değildir. Sürpriz bir isim, Ferman'ı konuşturma yolculuğunda anahtar rol oynayacaktır. Ve büyük gün sonunda gelip çatar. Bedri ve Yağmur görkemli bir düğünle marinada dünya evine girerken Ferman, yarım kalan işini tamamlamak üzere harekete geçer. Acaba "Soykan Düğünü Laneti" bir kez daha baş gösterecek midir?

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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